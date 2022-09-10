Окупанти перекинули у Херсон нові підрозділи, намагаються полагодити Каховський міст

Командування російських окупаційних військ готується до контрнаступу ЗСУ в Херсонській області, розповіли у Генштабі. Зокрема, угруповання окупантів посилюють новими підрозділами.

«В обласному центрі фіксуються нові підрозділи противника, військовослужбовці яких погано орієнтуються у місті», - розповідають військові.

Крім того, загарбники намагаються відновити рух мостом Каховської ГЕС, щоб повернути можливість підвозити зброю та боєприпаси. Однак ця ділянка знаходиться під вогневим контролем ЗСУ.

У Новій Каховці окупанти посилили фільтраційні заходи, до яких долучились співробітники ФСБ. У мешканців перевіряють мобільні, загарбники шукають тих, кто допомагає українським військовим.

Посилену фільтрацію росіяни проводять і у захопленому Енергодарі на Запоріжжі.