Архівне фото з гопаком принца Чарльза стало хітом: як майбутній король танцював з українцями

Король Великої Британії Карл III, який після смерті Єлизавети II успадкував престол, добре знайомий з українською культурою. Це з’ясувалося після того, як у мережі оприлюднили кадр, на якому майбутній монарх разом з українським ансамблем танцював гопак.

Відповідний знімок опублікував на своїй сторінці в Facebook історик грузинського походження Вахтанг Кіпіані. "Майбутній король Великої Британії Чарльз танцює гопак з українським ансамблем "Говерла" у місті Дербі, 1981 рік", - говориться у підписі до фото, інформує Апостроф .

Фото: facebook.com/vakhtang.kipiani

Відомо, що у 1981 році український ансамбль "Говерла" виступав в англійському місті Дербі. Ймовірно, танцюристи запросили члена королівської родини в коло, щоб разом виконати декілька народних елементів.

У коментарях українці висловили свою думку стосовно цього. Як можна помітити, вони не стали приховувати свого захвату від побаченого. Однак деякі користувачі мережі засумнівалися в правдивості цього кадру, заявивши, що це фото може бути фейковим.

"І добре ж танцює, судячи з усього!", "Колись давно вже бачив у мережі це фото. Але здається, тоді писали, що це фейк, монтаж. Чи таке справді могло бути, що він вмів танцювати гопак?!", "Гооооосподи! Ще один "бандерівець" на престолі! Це світова змова! Куди дивляться масони?!", "Я теж думаю, що правдива зйомка, тим більше в королівській родині їх і танцям навчають, зробити пару па... Молодець! Історичне фото", "Козацькі гени!", "Чому фейк? Мене просто пригнічує небажання людей вийти зі шкаралупи і уявити, що світ набагато більш цікавий, ніж чиясь бідна уява", "Крутий Чарльз!", "Епічне фото!" – написали люди.

Фото: Getty Images

Нагадаємо, король Карл III був герцогом Корнуольським і герцогом Розесейським з 1952 року до свого сходження на престол у 2022 році, і став найстаршим правлячим прямим спадкоємцем у британській історії. Також він був принцом Уельським довше всіх, маючи цей титул з липня 1958 року.

Своє правління новий монарх розпочне з участі у ретельно організованих заходах, присвячених національній жалобі в найближчі дні до державних похоронів королеви.