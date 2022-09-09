Україна в ООН: Єдиний правильний шлях для Росії — здатися та відійти
Кислиця підкреслив, що присутність РФ на постійному місці СРСР знерухомила Раду Безпеки, інформує
Постійний представник України в ООН Сергій Кислиця заявив, існує лише один правильний шлях для РФ, який може врятувати життя тисячам українців, а також росіян — «здатися і відійти». Про це він
«Розпочавши агресію проти України в 2014 році, вторгнувшись в Україну в лютому 2022 року, Росія порушила норми і принципи практично всіх основоположних міжнародних документів, у тому числі двосторонніх і багатосторонніх угод, Гельсінського заключного акту і, в першу чергу, Статуту ООН», - підкреслив Кислиця.
Він додав, що міжнародне право охороняє суверенітет і територіальну цілісність України, а також надає Києву невід’ємне право на самооборону, закріплене, зокрема, у статті 51 Статуту ООН.
За його словами, жодна держава окрім Росії, не несе відповідальності за нездатність Радбезу ООН ефективно виконувати свої функції за Статутом ООН. Тільки присутність Росії на постійному місці Радянського Союзу знерухомила Раду Безпеки щодо забезпечення миру та безпеки України.
«Ми захищаємо себе, Європу, світ і Статут ООН, і будемо боротися доти, доки не буде звільнено останній дюйм суверенної території України, включно з Кримом. Наголошую, у суворій відповідності до положень статті 51 Статуту ООН, яких ми всі зобов’язалися дотримуватися», - наголосив представник України.
«Ми будемо боротися з окупантами до тих пір, поки не будуть розбиті всі російські солдати, які зайшли в Україну вбивати її народ. Єдине, що Путін може зробити, щоб врятувати життя своїх солдатів, це наказати їм негайно відступити», - написав Кислиця.
Він також додав, що рівень людських страждань і руйнувань в Україні, рівень глобальних наслідків російської загарбницької війни дають зрозуміти, що боротьбу з Путіним сьогодні можна порівняти лише зі спільною боротьбою проти Гітлера під час Другої світової війни.
«Саме завдяки цій глобальній єдності, завдяки ленд-лізу, завдяки допомозі американського народу та інших союзників нам вдалося перемогти Гітлера. Зло Путіна, як і Гітлера до нього, вимагає глобальної відповіді. Так було під час Другої світової війни. Зараз це так, і Україна та її союзники роблять усе можливе, щоб забезпечити таку відповідь», - йдеться у дописі Кислиці.
На його думку, найкращим доказом ефективності спільних зусиль є визволення українських територій, яке активно триває в Харківській та Херсонській областях.
«Російська Федерація вже неодноразово зловживала Радою Безпеки, в тому числі цього тижня. Ми закликаємо Росію навчитися поважати цей орган. Очевидно, однак, що у російської делегації багато ілюзій – хибних переконань, які не ґрунтуються на реальності. Галюцинації - бачити або чути речі, яких не існує. І нескінченний список інших негативних симптомів. Це важкий стан», - написав Кислиця.
Він додав, що ці «симптоми повинні вивчатися і лікуватися не в залі Радбезу і не дипломатами».
«Але є лише один по-справжньому правильний шлях, щоб врятувати життя тисячам українців і громадян Росії. Здатися і відійти! Якщо цього не станеться, ніяка терапія не допоможе», - додав представник України.