Україна в ООН: Єдиний правильний шлях для Росії — здатися та відійти

Постійний представник України в ООН Сергій Кислиця заявив, існує лише один правильний шлях для РФ , який може врятувати життя тисячам українців, а також росіян — «здатися і відійти». Про це він написав у фейсбук.

«Розпочавши агресію проти України в 2014 році, вторгнувшись в Україну в лютому 2022 року, Росія порушила норми і принципи практично всіх основоположних міжнародних документів, у тому числі двосторонніх і багатосторонніх угод, Гельсінського заключного акту і, в першу чергу, Статуту ООН », - підкреслив Кислиця.

Він додав, що міжнародне право охороняє суверенітет і територіальну цілісність України, а також надає Києву невід’ємне право на самооборону, закріплене, зокрема, у статті 51 Статуту ООН .

За його словами, жодна держава окрім Росії, не несе відповідальності за нездатність Радбезу ООН ефективно виконувати свої функції за Статутом ООН . Тільки присутність Росії на постійному місці Радянського Союзу знерухомила Раду Безпеки щодо забезпечення миру та безпеки України.

«Ми захищаємо себе, Європу, світ і Статут ООН , і будемо боротися доти, доки не буде звільнено останній дюйм суверенної території України, включно з Кримом. Наголошую, у суворій відповідності до положень статті 51 Статуту ООН , яких ми всі зобов’язалися дотримуватися», - наголосив представник України.

«Ми будемо боротися з окупантами до тих пір, поки не будуть розбиті всі російські солдати, які зайшли в Україну вбивати її народ. Єдине, що Путін може зробити, щоб врятувати життя своїх солдатів, це наказати їм негайно відступити», - написав Кислиця.

Він також додав, що рівень людських страждань і руйнувань в Україні, рівень глобальних наслідків російської загарбницької війни дають зрозуміти, що боротьбу з Путіним сьогодні можна порівняти лише зі спільною боротьбою проти Гітлера під час Другої світової війни.

«Саме завдяки цій глобальній єдності, завдяки ленд-лізу, завдяки допомозі американського народу та інших союзників нам вдалося перемогти Гітлера. Зло Путіна, як і Гітлера до нього, вимагає глобальної відповіді. Так було під час Другої світової війни. Зараз це так, і Україна та її союзники роблять усе можливе, щоб забезпечити таку відповідь», - йдеться у дописі Кислиці.

На його думку, найкращим доказом ефективності спільних зусиль є визволення українських територій, яке активно триває в Харківській та Херсонській областях.

«Російська Федерація вже неодноразово зловживала Радою Безпеки, в тому числі цього тижня. Ми закликаємо Росію навчитися поважати цей орган. Очевидно, однак, що у російської делегації багато ілюзій – хибних переконань, які не ґрунтуються на реальності. Галюцинації - бачити або чути речі, яких не існує. І нескінченний список інших негативних симптомів. Це важкий стан», - написав Кислиця.

Він додав, що ці «симптоми повинні вивчатися і лікуватися не в залі Радбезу і не дипломатами».

«Але є лише один по-справжньому правильний шлях, щоб врятувати життя тисячам українців і громадян Росії. Здатися і відійти! Якщо цього не станеться, ніяка терапія не допоможе», - додав представник України.