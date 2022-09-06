Мінус 50 тисяч окупантів за пів року: Генштаб ЗСУ повідомив втрати ворога

За пів року росіяни втратили у війні проти України понад 50 тисяч одиниць особового складу, інформує ZN.ua.

Мінус 50 тисяч окупантів за пів року: Генштаб ЗСУ повідомив втрати ворога
© Сергій Нужненко / Радіо Свобода

Почалася 195 доба протистояння українців повномасштабному російському вторгненню. Генштаб ЗСУ повідомив орієнтовні втрати ворога станом на 6 вересня.

Так, з 24 лютого російські вбивці втратили:

  • особового складу – близько 50150 (+350) одиниць;
  • танків ? 2077 (+9) од.;
  • бойових броньованих машин ? 4484 (+25) од.;
  • артилерійських систем – 1179 (+22) од.;
  • РСЗВ / MLRS – 296 (+2) од.;
  • засобів ППО – 156 (+0) од.;
  • літаків – 236 (+0) од.;
  • гелікоптерів – 207 (+1) од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 876 (+9) од.;
  • крилатих ракет – 209 (+4) од.;
  • кораблів/катерів – 15 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3305 (+19) од.;
  • спеціальної техніки – 109 (+2) од.

«Найбільших втрат противник зазнав на донецькому напрямку. Дані уточнюються. Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!», - додали в Генштабі.





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