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2022-09-06
Мінус 50 тисяч окупантів за пів року: Генштаб ЗСУ повідомив втрати ворога
За пів року росіяни втратили у війні проти України понад 50 тисяч одиниць особового складу, інформує
© Сергій Нужненко / Радіо Свобода
Почалася 195 доба протистояння українців повномасштабному російському вторгненню. Генштаб ЗСУ
Так, з 24 лютого російські вбивці втратили:
- особового складу – близько 50150 (+350) одиниць;
- танків ? 2077 (+9) од.;
- бойових броньованих машин ? 4484 (+25) од.;
- артилерійських систем – 1179 (+22) од.;
- РСЗВ / MLRS – 296 (+2) од.;
- засобів ППО – 156 (+0) од.;
- літаків – 236 (+0) од.;
- гелікоптерів – 207 (+1) од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 876 (+9) од.;
- крилатих ракет – 209 (+4) од.;
- кораблів/катерів – 15 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3305 (+19) од.;
- спеціальної техніки – 109 (+2) од.
«Найбільших втрат противник зазнав на донецькому напрямку. Дані уточнюються. Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!», - додали в Генштабі.
Юлія Москаленко, ZN.ua