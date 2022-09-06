«Референдуму» не буде — бюлетені згоріли: ГУР доповів про результати спецоперації
Місце, в якому зберігались бюлетені для проведення псевдореферендуму в Кам’янці-Дніпровській знищене вщент, інформує
В Кам’янці-Дніпровській знищено склад бюлетенів псевдореферендуму та базу ФСБ. Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки.
Як розповіли у відомстві, бійці спецназу ГУР МО провели спецоперацію у тимчасово окупованій Кам’янці-Дніпровській Василівського району Запорізької області. Результат спецоперації — знищення та пошкодження низки об’єктів, які окупанти використовували в якості місць базування.
Зокрема, палає приміщення управління Державної казначейської служби: загасити вогонь окупанти марно намагаються упродовж тривалого часу.
А місце, в якому зберігались бюлетені для проведення псевдореферендуму внаслідок вибуху всередині приміщення знищене вщент разом із «виборчою документацією» загарбників.
Крім того, в ГУР звітують про знищення місця базування підрозділу російського ФСБ, який охороняв склад з бюлетенями. Точна кількість вбитих та поранених наразі уточнюється. Вцілілих та поранених терміново евакуюють в напрямку окупованого Криму. Налякані окупанти оголосили жорстку комендантську годину в місті з 7.00. Над містом помічено військові вертольоти.
Цивільні громадянми в результаті проведення спецоперації не постраждали.