«Референдуму» не буде — бюлетені згоріли: ГУР доповів про результати спецоперації

Місце, в якому зберігались бюлетені для проведення псевдореферендуму в Кам’янці-Дніпровській знищене вщент, інформує ZN.ua.

«Референдуму» не буде — бюлетені згоріли: ГУР доповів про результати спецоперації
© Головне управління розвідки Міністерства оборони України

В Кам’янці-Дніпровській знищено склад бюлетенів псевдореферендуму та базу ФСБ. Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки.

Як розповіли у відомстві, бійці спецназу ГУР МО провели спецоперацію у тимчасово окупованій Кам’янці-Дніпровській Василівського району Запорізької області. Результат спецоперації — знищення та пошкодження низки об’єктів, які окупанти використовували в якості місць базування.

Зокрема, палає приміщення управління Державної казначейської служби: загасити вогонь окупанти марно намагаються упродовж тривалого часу.

А місце, в якому зберігались бюлетені для проведення псевдореферендуму внаслідок вибуху всередині приміщення знищене вщент разом із «виборчою документацією» загарбників.

Крім того, в ГУР звітують про знищення місця базування підрозділу російського ФСБ, який охороняв склад з бюлетенями. Точна кількість вбитих та поранених наразі уточнюється. Вцілілих та поранених терміново евакуюють в напрямку окупованого Криму. Налякані окупанти оголосили жорстку комендантську годину в місті з 7.00. Над містом помічено військові вертольоти.

Цивільні громадянми в результаті проведення спецоперації не постраждали.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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