МАГАТЕ може знайтися альтернатива: обговорюється питання організації іншої місії на ЗАЕС

Україна та Німеччина обговорюють питання організації місії ЄС та ООН на Запорізьку АЕС. Про це йшлося під час під час робочого візиту в Німеччину Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, де він провів зустріч із Федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцом, повідомляє Урядовий портал .

Сторони обговорили низку питань для підтримки України та посилення безпеки всієї Європи.

Зокрема, Україна та Німеччина обговорюють питання організації місії ЄС та ООН на Запорізьку атомну електростанцію, аби домогтися її повної демілітаризації. Це сприятиме енергетичній безпеці та енергонезалежності Європи.

Зі свого боку Олаф Шольц запевнив, що Німеччина буде підтримувати Україну стільки, скільки це буде потрібно і в питаннях військової, і в питаннях фінансової допомоги.