Окупанти розміщуються в школах, де навчаються діти – Генштаб
Таким чином дітей використовують як прикриття.
Російські окупанти використовують дітей на тимчасово окупованих територіях як щит, розміщуючи свої позиції на території навчальних закладів. Про це
Зокрема, окупанти поселились на першому поверсі школи в Орлянському, що на Запоріжжі. При цьому на другому поверсі будівлі навчаються діти.
"У будівлі школи населеного пункту Орлянське Запорізької області на першому поверсі проживає близько 70 окупантів, в той час коли на другому поверсі навчаються діти, в тому числі першокласники, а у подвір’ї школи розміщена військова техніка противника. Навчальний процес розпочався з 1 вересня і подібна ситуація у більшості шкіл та дитячих садочках області. Ворог цинічно використовує наших дітей для прикриття", - йдеться у повідомленні.
При цьому, як зазначають у Генштабі, окупантам не вдалося вмовити населення розпочати навчання в очному форматі і брати участь в організованих колаборантами заходів до Дня знань.