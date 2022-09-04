Окупанти розміщуються в школах, де навчаються діти – Генштаб

Російські окупанти використовують дітей на тимчасово окупованих територіях як щит, розміщуючи свої позиції на території навчальних закладів. Про це повідомив Генштаб.

Зокрема, окупанти поселились на першому поверсі школи в Орлянському, що на Запоріжжі. При цьому на другому поверсі будівлі навчаються діти.

"У будівлі школи населеного пункту Орлянське Запорізької області на першому поверсі проживає близько 70 окупантів, в той час коли на другому поверсі навчаються діти, в тому числі першокласники, а у подвір’ї школи розміщена військова техніка противника. Навчальний процес розпочався з 1 вересня і подібна ситуація у більшості шкіл та дитячих садочках області. Ворог цинічно використовує наших дітей для прикриття", - йдеться у повідомленні.

При цьому, як зазначають у Генштабі, окупантам не вдалося вмовити населення розпочати навчання в очному форматі і брати участь в організованих колаборантами заходів до Дня знань.