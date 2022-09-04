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2022-09-04
В Міндовкіллі розповіли, скільки ракет випустила РФ по Україні з початку повномасштабного вторгнення
Наслідки обстрілів впливають на екологію України.
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З початку повномасштабного вторгнення РФ випустила по Україні близько 3,5 тисячі ракет, заявив міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець, інформує Центр стратегічних комунікацій у
"Вибухи ракет супроводжуються викидами в атмосферне повітря, забрудненням ґрунтів та вод, загибеллю флори та фауни. Близько 200 тисяч квадратних кілометрів території нашої країни потребує розмінування", - йдеться в повідомленні.
За його словами, наслідки російських обстрілів для екології України ми відчуватимемо не одне десятиліття.
Анна Конюченко, ZN.ua