В Міндовкіллі розповіли, скільки ракет випустила РФ по Україні з початку повномасштабного вторгнення

З початку повномасштабного вторгнення РФ випустила по Україні близько 3,5 тисячі ракет, заявив міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець, інформує Центр стратегічних комунікацій у Telegram.

"Вибухи ракет супроводжуються викидами в атмосферне повітря, забрудненням ґрунтів та вод, загибеллю флори та фауни. Близько 200 тисяч квадратних кілометрів території нашої країни потребує розмінування", - йдеться в повідомленні.

За його словами, наслідки російських обстрілів для екології України ми відчуватимемо не одне десятиліття.