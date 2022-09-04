В Міндовкіллі розповіли, скільки ракет випустила РФ по Україні з початку повномасштабного вторгнення

Наслідки обстрілів впливають на екологію України.

В Міндовкіллі розповіли, скільки ракет випустила РФ по Україні з початку повномасштабного вторгнення
© Фото из открытых источников

З початку повномасштабного вторгнення РФ випустила по Україні близько 3,5 тисячі ракет, заявив міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець, інформує Центр стратегічних комунікацій у Telegram.

"Вибухи ракет супроводжуються викидами в атмосферне повітря, забрудненням ґрунтів та вод, загибеллю флори та фауни. Близько 200 тисяч квадратних кілометрів території нашої країни потребує розмінування", - йдеться в повідомленні.

За його словами, наслідки російських обстрілів для екології України ми відчуватимемо не одне десятиліття.


Анна Конюченко, ZN.ua





Интересные новости
ЗСУ не дали ворогу організовано піти з Високопілля: у полон потрапили десятки окупантів, фотоЗСУ не дали ворогу організовано піти з Високопілля: у полон потрапили десятки окупантів, фото
Кулеба обговорив з главою МЗС Німеччини нові санкції проти РФ та постачання зброї в УкраїнуКулеба обговорив з главою МЗС Німеччини нові санкції проти РФ та постачання зброї в Україну
Російський "експерт-атомник", який водив МАГАТЕ по ЗАЕС, насправді фахівець із приматів із мавпячого розплідника СухуміРосійський "експерт-атомник", який водив МАГАТЕ по ЗАЕС, насправді фахівець із приматів із мавпячого розплідника Сухумі
Звільнення чоловіків із військової служби: частинe військовозобов'язаних звільнять від загальної мобілізаціїЗвільнення чоловіків із військової служби: частинe військовозобов'язаних звільнять від загальної мобілізації
Мішель назвав умову ядерної безпеки на ЗАЕС, і це не демілітаризація станціїМішель назвав умову ядерної безпеки на ЗАЕС, і це не демілітаризація станції
Блок рекламы


Похожие новости
WSJ: Україні, можливо, доведеться почати неприємні переговори з Росією про перемир’яWSJ: Україні, можливо, доведеться почати неприємні переговори з Росією про перемир’я
Зеленський обговорив з президенткою Єврокомісії допомогу Україні та санкції проти РФЗеленський обговорив з президенткою Єврокомісії допомогу Україні та санкції проти РФ
Зеленський відповів на петицію щодо легалізації еротики в УкраїніЗеленський відповів на петицію щодо легалізації еротики в Україні
З початку доби війська РФ випустили по Україні понад десять ракетЗ початку доби війська РФ випустили по Україні понад десять ракет
Війська РФ вбили вже 382 дитини в Україні — Офіс генпрокурораВійська РФ вбили вже 382 дитини в Україні — Офіс генпрокурора
Окупанти завдали ракетного удару по Очакову: знищено елеватор з тисячами тонн зернаОкупанти завдали ракетного удару по Очакову: знищено елеватор з тисячами тонн зерна
В Україні ліквідовано ватажка ОЗУ з Підмосков'я: фотоВ Україні ліквідовано ватажка ОЗУ з Підмосков'я: фото
Сили ППО України збивають від 50 до 70% ракет РФ – генерал-майорСили ППО України збивають від 50 до 70% ракет РФ – генерал-майор
Завербуй друга на війну в Україні: у Росії наживаються на "гарматному м'ясі"Завербуй друга на війну в Україні: у Росії наживаються на "гарматному м'ясі"
Сили ППО завдали ударів по позиціях окупантів ракетами HARMСили ППО завдали ударів по позиціях окупантів ракетами HARM
Последние новости
Подгружаем последние новости