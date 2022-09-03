"Нашій артилерії буде абсолютно байдуже": чому масова мобілізація не допоможе росії

военный, россия, срочник

Мобілізація в росії не призведе нічого хорошого ані для росіян, ані для влади.

Так вважає політичний експерт, доброволець ЗСУ Кирило Сазонов.

"Наразі вони намагаються закривати питання за рахунок найманців, і не лише з росії, контрактників. Вони вербують і в Африці, і в Сирії. Але особовий склад знищується. Наприклад, 1 вересня знищено 450 осіб, перед тим – 400. Нещодавно ці цифри вважалися рекордними, а сьогодні ЗСУ викорчовують їх із шаленою швидкістю, і ворог уже відчуває дефіцит особового складу.

окупанти, російська армія

Якщо путін оголосить загальну мобілізацію, купа ненавчених людей без жодної мотивації… Для мене як для людини, яка стріляє з автомата та карабіна, це створить додаткове навантаження, а от нашій артилерії буде абсолютно байдуже, скільки людей рухаються в наш бік. Вона просто накриває площі. Так каже мій друг-артилерист, а він за свої слова відповідає", - стверджує Сазонов.

окупанти, російські солдати, російські війська


Алексей Ионов, politeka.net





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