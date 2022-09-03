40 відсотків техніки, якою оснащуються нові підрозділи військ РФ, небоєздатна — розвідка

Росія намагається сформувати нові бойові підрозділи.

40 відсотків техніки, якою оснащуються нові підрозділи військ РФ, небоєздатна — розвідка
© Минобороны РоSSии/t.me

40 відсотків техніки, якою оснащуються нові підрозділи військ РФ, небоєздатна. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

Представник ГУР Вадим Скібіцький заявив, що зазнаючи військових невдач та катастрофічних втрат особового складу та техніки, РФ намагається створювати нові військові частини та з’єднання. Однак, за даними розвідки, новий армійський корпус Кремль зможе сформувати лише до кінця листопада.

«Історія з третім армійським корпусом розтягнеться до листопада», - пояснив Скібіцький.

За його словами, проблема для РФ – людський ресурс, укомплектування спеціалістами.

«Щоб підготувати нормального спеціаліста потрібно 3-4 місяці», - додав представник розвідки.

Крім того, РФ зіштовхнулася з проблемою комплектування підрозділів технікою та озброєнням. Адже вся новітня техніка була на озброєнні тих батальйонно-тактичних груп військ РФ, які вторглися на територію України в лютому-березні.

Зараз, за даними ГУР, всі нові підрозділи, які формує РФ, оснащуються радянськими зразками озброєння, які окупанти знімають з баз зберігання й арсеналів.

«За нашими оцінками 40 відсотків бойової техніки небоєздатна. Її потрібно ремонтувати та приводити до ладу», – заявив Скібіцький.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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