ЗСУ вдарили по базі російських військ у гуртожитку Херсона – ОК "Південь"

Окупанти розміщувалися в гуртожитку одного з вишів.

ЗСУ вдарили по базі російських військ у гуртожитку Херсона – ОК
Фото ілюстративне
© OLGA MALTSEVA/AFP via Getty Images

Українські військовослужбовці завдали удару по гуртожитку одного з університетів на території тимчасово окупованого ворогом міста Херсон, де російські загарбники розмістили свою базу. Про це повідомила керівниця об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк у коментарі hromadske.

Вона пояснила, що пропагандистські ЗМІ заявили про нібито влучання ЗСУ «в житловий будинок». Хоча насправді було здійснено обстріл гуртожитку, де перебували солдати РФ.

«Це гуртожиток Херсонського факультету Одеського державного університету. Це відомча будівля, де була розташована база російських окупаційних військ», – зазначила Гуменюк.

За її словами, росіяни часто обирають саме такі споруди для створення своїх баз. Те, що це гуртожиток, зрозуміло за зовнішніми ознаками.

«Ми отримали інформацію про розгортання там військового підрозділу, тому й поцілили туди», – заявила начальниця пресцентру.


Максим Царук, ZN.ua





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