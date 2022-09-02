Данілов назвав дату початку агресії рф проти України, і це навіть не 2008-й: "Мало хто знає..."

Данілов назвав дату початку агресії рф проти України, і це навіть не 2008-й: "Мало хто знає..."

«Війна з російською федерацією почалася досить давно, і це навіть не в 2008 році».

Про це в інтерв’ю «1+1» завив секретар РНБО Олексій Данілов. Так, за його словами, якийсь час він вважав, що агресія почалася в 2008 році, а потім згадуючи певні події, зрозумів, що це не так.

«Перша війна з Російською Федерацією у нас почалася в 2004 році, коли вони почали втручатися в нашу Конституцію", – пояснив Данілов, додавши, що 8 грудня 2004 року тодішні депутати змінили Конституцію.

Мова йде про закон №2222, яким нардепи позбавили повноважень президента, який обирався на той час.

«"Сьогодні я можу сказати, що це була державна зрада тих депутатів, які за вказівкою Путіна, Медведчука та компанії втрутилися в нашу Конституцію…», – сказав Данілов.

Потім, за його словами, було друге і третє втручання

"І мало хто знає, що 21 лютого 2014 року, коли вже були розстріли на Майдані, депутати так само втрутилися в Конституцію та в антиконституційний спосіб її змінили. Чи були це домовленості політиків, чи було щось інше, але Конституцію ми не маємо права чіпати", – підкреслив секретар РНБО, додавши, що зміни до Основного закону можна вносити лише за процедурою, прописаною в законі.

Евромайдан

Таким чином всі, хто голосував за скандальні Харківські угоди в 2010 році, теж втрутилися в Конституцію з порушенням процедури, адже термін перебування Чорноморського флоту рф у Криму до 2017 року був нормою Конституції, а угодами продовжили цей термін на 25 років до 2042 року.

Також Данілов у відповідь на запитання чи узгоджене визволення окупованого Росією Криму з Лондоном, Вашингтоном, Берліном або Варшавою заявив, що «ми не маємо узгоджувати звільнення наших територій».

«Якщо мова йшла про незастосування на певних етапах знаряддя, яке ми отримали від Сполучених Штатів, по об’єктах на території Російської Федерації – це трошечки інша справа", - пояснив секретар РНБО.


Катерина Петренко, politeka.net





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