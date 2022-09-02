На жаль, не почули ми поки що від МАГАТЕ головного — Зеленський відповів Гроссі про візит на ЗАЕС

Після візиту моніторингової місії МАГАТЕ на Запорізьку атомну електростанцію в окупованому російськими війська Енергодарі Україна так і не почула заклику організації до демілітаризації атомного об’єкту, а сама місія не посприяла всебічному вільному висвітленню поїздки на ЗАЕС, заявив президент України Володимир Зеленський на міжнародному економічному форумі «Амброзетті».

«На жаль, не почули ми поки що від МАГАТЕ головного – заклику до Росії щодо демілітаризації станції. А як же можна без цього?», - сказав президент під час виступу.

Зеленський зазначив, що МАГАТЕ також не дотрималось домовленості зробити все можливе для допуску незалежних ЗМІ на станцію, яких російські військові зупинили на блокпосту та не пропустили далі.

«І це говорить одразу про все. Якщо не допускаєш незалежних журналістів на станцію, значить, точно усвідомлюєш свою відповідальність за катастрофу, на межі якої станція опинилась, і боїшся, що світ зробить висновки про твою відповідальність», - додав він.

Зеленський зауважив, що все ще не залишає надії, що місія дотримає власного слова та зробить все можливе для виводу російських військ із території Запорізької АЕС, адже це відповідає інтересам усієї міжнародної спільноти та допоможе уникнути найбільшого за 40 років ризик радіаційної катастрофи.

«Не можна залишати військових держави-терориста на атомній станції. Є ситуації, коли від дотримання слова залежить доля всіх на континенті. Зараз саме така ситуація. Звичайно, ми зробили все, щоб МАГАТЕ отримала доступ до Запорізької АЕС. Я вірю, що ця місія ще може бути не марною», - підсумував він.

Президент нагадав учасникам форуму, що Україна опинилася в епіцентрі російського радіаційного шантажу, а найбільша атомна електростанція Європи не раз зазнавала обстрілів. А зовсім нещодавно Запорізька АЕС опинилася буквально за крок від катастрофи, коли внаслідок обстрілів були пошкоджені лінії енергопередачі, а автоматика почала глушити реактори.