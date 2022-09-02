У Вільній демократичній партії Німеччини закликали демонтувати «Північний потік-2»

Фракція Вільної демократичної партії Німеччини закликала демонтувати «Північний потік – 2». Про це йдеться у резолюції конференції партії у Бремені, повідомляє DW .

Зокрема, представники партії, яка входить до правлячої коаліції, вважають, що потрібна максимально швидка підготовка концепції для юридичних, технічних та екологічних гарантій невведення «Північного потоку-2» в експлуатацію.

«Трубопроводи Nordstream із самого початку були геополітичним проектом Кремля, метою якого була ізоляція України», - заявили політики.

Вони також пообіцяли Україну подальшу підтримку у боротьбі з агресією РФ .