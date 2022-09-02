Ситуацію на ЗАЕС місії МАГАТЕ "пояснював" радник гендиректора "Росатому"

Учора пропагандистські ЗМІ публікували відео з роботи місії МАГАТЕ на захопленій російськими військовими Запорізькій АЕС. Фігурантом одного з них став чоловік у синьому костюмі, який "пояснював" делегатам, що відбувається на станції. Як згодом з'ясувалося, це Ренат Карчаа.

У росЗМІ цього чоловіка подекуди називають "російським експертом". Та насправді Карчаа - радник гендиректора "Росатома".

Директор з питань інформації та зв'язків з громадськістю асоціації "Український ядерний форум" Ольга Кошарна назвала на своїй сторінці в Фейсбук це відвертою брехнею та маніпуляцією - "стиль російської пропаганди".

Ба більше, за словами експертки , напередодні місії МАГАТЕ Росія "бомбила" секретаріат організації своїми нотами з брехливим та маніпулятивним змістом. Таким чином там готували інформаційний фон, аби долучити до роботи місії цього "експерта".

За словами Кошарної, головним його завданням було пояснити МАГАТЕ, "як завдяки російським ядерним терористам покращений фізичний захист ЗАЕС, та що периметр станції не порушений".

"Військову техніку не вивели з машинних залів, представників "Росатома" також демонстрували на камери, - пише Кошарна. - Це справжня руська хуцпа, демонстрація безкарності та презирства до міжнародного права та міжнародних організацій".