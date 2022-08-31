Судитимуть капітана російського корабля, який обстрілював ракетами Одесу

Бреєву загрожує до 15 років ув’язнення

Судитимуть капітана російського корабля, який обстрілював ракетами Одесу
Бреєву загрожує 15 років ув'язнення
© ДБР

Державне бюро розслідувань завершило досудове розслідування та направило до суду справу колишнього капітана ІІ рангу військової частини із АР Крим, а нині командира російського фрегата "Адмірал Макаров".

«У 2014 році він зрадив клятві на вірність народові України та залишився на захопленій російськими окупантами території, відмовившись передислоковуватися до Миколаївської області. Перебіжчик присягнув РФ та продовжив службу в російському флоті», - йдеться у повідомленні ДБР.

Після початку повномасштабної війни російський корабель під його командуванням запускав крилаті ракети по Миколаєву та Одесі.


Артем Руденко, ZN.ua





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