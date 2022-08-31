"Хто не хоче білу тканину, тим чорні мішки": окупантів на Херсонщині епічно потролили, кумедне відео

"Хто не хоче білу тканину, тим чорні мішки": окупантів на Херсонщині епічно потролили, кумедне відео

Хлопець запитав про білу тканину та добив їх питанням – видати дозвіл на проведення масового заходу за участю ЗСУ.

Збройні Сили України розпочали наступ на Півдні. У мережі вже тролять окупантів, що біжать з окупованих територій. Так, український блогер та волонтер Антон Скуратов зателефонував поліцейським окупантів у тимчасово окуповану Нову Каховку на Херсонщині та запитав, чи замовляли вони білу тканину для прапорів.

Відео з'явилося в телеграмі Obozrevatel.

Зокрема, полотнища такого кольору військові використовують, коли хочуть скласти зброю і здатися або розпочати переговори. Блогер подзвонив і прикинувся продавцем білої тканини. В окупантів Антон почав уточнювати, коли доставити замовлення.

"З приводу вашого замовлення дзвонимо, щодо білої тканини. Ми вже її підготували. Ми вже підготували та порізали на прапори", - заявив Антон Скуратов.

У поліції спочатку зазначили, що нічого не замовляли, а потім вирішили перевірити ще раз. Там пізніше все ж таки захотіли забрати замовлення, не розуміючи, що це тролінг.

Коли блогер відчув бажання окупантів забрати замовлення - він запросив поліцейських під'їхати на Антонівський міст у Херсоні, яким ЗСУ постійно завдають прицільних ударів.

Щоб "добити" представника поліції, Антон Скуратов спитав, як можна отримати дозвіл на проведення масового заходу на честь майбутнього звільнення Херсонської області, щоб привітати українських військових. Після цього окупант не витримав і повісив слухавку.

Українці у коментарях похвалили за тролінг та гарний настрій: "Я в захваті, супер", "Білу тканину, а для тих, хто не хоче білу тканину, тим чорні мішки", "Пацан красава", "Респект".


Александра Павленко, politeka.net





Интересные новости
Прем'єр-міністр Естонії обговорила з главою Єврокомісії візові обмеження для росіянПрем'єр-міністр Естонії обговорила з главою Єврокомісії візові обмеження для росіян
Литва купить 37 дронів-камікадзе для УкраїниЛитва купить 37 дронів-камікадзе для України
Не Джонсоном єдиним: лідер британських лейбористів приїде до КиєваНе Джонсоном єдиним: лідер британських лейбористів приїде до Києва
В Україні можуть мобілізувати ще одну категорію чоловіків: подробиці законопроєктуВ Україні можуть мобілізувати ще одну категорію чоловіків: подробиці законопроєкту
У Херсоні народні артисти України співпрацюють з окупантамиУ Херсоні народні артисти України співпрацюють з окупантами
Блок рекламы


Похожие новости
Під Бєлгородом чотири години тривають вибухи: що відбувається в окупантівПід Бєлгородом чотири години тривають вибухи: що відбувається в окупантів
Німеччина хоче купити ізраїльську систему захисту від балістичних ракет з космосуНімеччина хоче купити ізраїльську систему захисту від балістичних ракет з космосу
Контрнаступ ЗСУ змусив кремль змінювати пріоритети: путін хоче стерти українцівКонтрнаступ ЗСУ змусив кремль змінювати пріоритети: путін хоче стерти українців
Голодні бунти почалися на окупованих територіях, відео: "Єдиним джерелом їжі для багатьох залишилася..."Голодні бунти почалися на окупованих територіях, відео: "Єдиним джерелом їжі для багатьох залишилася..."
Гауляйтер Стремоусов втік з Херсону після контрнаступу ЗСУ: записує відео із ВоронежаГауляйтер Стремоусов втік з Херсону після контрнаступу ЗСУ: записує відео із Воронежа
Морські піхотинці знищили склад з боєкомплектом та живу силу окупантів у Донецькій областіМорські піхотинці знищили склад з боєкомплектом та живу силу окупантів у Донецькій області
Під Бердянськом всю ніч горів склад боєприпасів росіян: фото та відео вибухівПід Бердянськом всю ніч горів склад боєприпасів росіян: фото та відео вибухів
США вважають, що на Херсонщині ЗСУ близькі до паритету сил з окупантамиСША вважають, що на Херсонщині ЗСУ близькі до паритету сил з окупантами
В окупантів в Україні рекордна кількість втрат за добуВ окупантів в Україні рекордна кількість втрат за добу
ЗСУ на півдні України звільнили від окупантів чотири села - CNNЗСУ на півдні України звільнили від окупантів чотири села - CNN
Последние новости
Подгружаем последние новости