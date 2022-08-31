Під Бєлгородом чотири години тривають вибухи: що відбувається в окупантів

У російській Бєлгородській області в черговий раз чути "бавовну" - місцева влада заявляє, що працює ППО.

Про це повідомив губернатор області В'ячеслав Гладков у Telegram-каналі, інформує Апостроф .

"Сьогодні ранок у Бєлгороді розпочався з кількох вибухів. Спрацювала система ППО. За тими даними, які я маю на цю хвилину, руйнувань і постраждалих немає. Ми ретельно зараз перевіряємо цю інформацію. Як тільки отримаю якусь іншу, обов'язково повідомлю", – написав він.

Водночас очевидці повідомляють, що чули гучну "бавовну" та бачили стовп диму в районі Яковлєво. Також у мережі з'явилися кадри, де чути вибухи, а на одному з відеороликів можна помітити ракету, яка впала неподалік багатоповерхівок.