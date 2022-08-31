У небі виріс чорний "гриб": нова пожежа палає в Криму, що відомо на даний момент

У селищі Червоногвардійське у тимчасово окупованому Криму сильна пожежа.

Поки достеменно невідомо, що горить, але в Мережі вже почали з'являтися кадри НП.

Так, за деякими даними, пожежа спалахнула на території одного із супермаркетів, за іншою версією - горить нафтобаза.

Додамо, що раніше відомий військовий експерт Олег Жданов озвучив два сценарії деокупації Криму. Так, за його словами, перший варіант передбачатиме стягування сухопутних військ до Криму та зміцнення оборони на захопленому півострові.

"Другий варіант - війська росії тихо виходять із Криму, а ЗСУ заводять туди свої підрозділи. Все залежатиме від того, яким буде політичний та практичний розклад усередині російської федерації", - пояснив Жданов.

Експерт не вірить, що рф відмовиться від півострова за каденції Путіна. Він нагадав, що захоплення Криму диктатор вважає найвищим політичним досягненням.

Додамо, що раніше президент України Володимир Зеленський звернувся до українців, які мешкають у Криму.

"Не знаходитесь поблизу російських баз та військових аеродромів і повідомляйте спеціальним службам України всю відому вам інформацію про окупантів, щоб звільнення Криму відбулося швидше", - сказав президент.

Також стало відомо, що Україна готує евакуаційні маршрути із окупованого Криму

"Ми вже розробляємо евакуаційні маршрути для мешканців окупованого Криму, які бажають залишити півострів на час активної деокупації. Поки ж просимо всіх триматися якнайдалі від військових об'єктів і перевірити укриття", - повідомив радник голови ОП Михайло Подоляк.