WP: Україна змусила армію Росії витратити ракети «Калібр» на знищення муляжів HIMARS

Україна може й чисельно поступається російській армії, але її точно не перехитрили. Флот муляжів, які зовні нагадують американські системи HIMARS, обдурив сили Росії, змусивши їх марнувати дорогі крилаті ракети дальньої дії на фальшиві цілі.

Про це пише Washington Post з посиланням на американських і українських чиновників. Крім того, журналісти видання бачили фото реплік HIMARS, які в Міноборони РФ назвали пріоритетною ціллю. Приманки зроблені з дерева. Але якщо дивитися на них крізь лінзи російських безпілотників, вони нічим не відрізняються від справжніх бойових машин. Тож безпілотники передавали координати носіям крилатих ракет в Чорному морі для завдання ударів.

«Коли безпілотник бачить батарею, це ніби VIP-ціль», - пояснив неназваний український чиновник.

Дерев’яні HIMARS розгорнуті на фронті вже кілька тижнів. За цей час вони приманили 10 ракет «Калібр». Такий перший успіх переконав Україну розширити виробництво реплік для більш широкого застосування. Знищення фальшивок може частково пояснити хвастощі Росії про нібито знищення великої кількості артилерійських систем, які передав Захід, зокрема, HIMARS.

«Вони стверджують, що знищили більше HIMARS, ніж ми навіть відправили», - сказав неназваний американський дипломат.