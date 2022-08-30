WP: Україна змусила армію Росії витратити ракети «Калібр» на знищення муляжів HIMARS
Експерти вказують на те, що Москва неодноразово хвалилася знищенням американських артилерійських систем, тож можливо за цим стоїть якраз українська хитрість, інформує
Україна може й чисельно поступається російській армії, але її точно не перехитрили. Флот муляжів, які зовні нагадують американські системи HIMARS, обдурив сили Росії, змусивши їх марнувати дорогі крилаті ракети дальньої дії на фальшиві цілі.
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«Коли безпілотник бачить батарею, це ніби VIP-ціль», - пояснив неназваний український чиновник.
Дерев’яні HIMARS розгорнуті на фронті вже кілька тижнів. За цей час вони приманили 10 ракет «Калібр». Такий перший успіх переконав Україну розширити виробництво реплік для більш широкого застосування. Знищення фальшивок може частково пояснити хвастощі Росії про нібито знищення великої кількості артилерійських систем, які передав Захід, зокрема, HIMARS.
«Вони стверджують, що знищили більше HIMARS, ніж ми навіть відправили», - сказав неназваний американський дипломат.