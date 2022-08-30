У Зеленського визнали помилку влади, допущену в перші години повномасштабного вторгнення

До початку великої війни офіційний Київ вкладав в проєкти по будівництву більше коштів, ніж в оборонний сектор, інформує ZN.ua.

У Зеленського визнали помилку влади, допущену в перші години повномасштабного вторгнення
© Велике будівництво / Facebook

Радник голови ОП Михайло Подоляк визнав, що помилкою влади стало те, що в перші години повномасштабного вторгнення не були зруйновані власні об'єкти інфраструктури, аби зупинити ворога. Про це він розповів під час інтерв'ю виданню "Факти".

"Перші кілька годин думали: ми вкладали кошти у комфорт для людей, як тепер руйнувати все це? - розповідає Подоляк. - Ось цю тодішню неквапливість вважаю фундаментальною помилкою. Однак десь о 18:00 вже побачив в очах рішучість: заради захисту країни все руйнуватимемо разом із цими російськими іржавими танками. Ми ж думали, що з того боку теж люди, що вони дбайливо ставитимуться до будинків, мостів та іншої інфраструктури".


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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