У Києві стартувала дерусифікація вулиць: чи треба мешканням столиці переоформлювати документи

Назва деяких вулиць у Києві зміниться.

У столиці України розпочалася дерусифікація бульварів, вулиць та площ, що були названі на честь державних чи культурних діячів Росії, а також тих, що демонструють російський світогляд чи пов’язані з країною-агресором. Про це заявив заступник міського голови, секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко в ефіру телемарафону «Єдині новини», пише пресслужба КМДА.

Чи треба киянам міняти документи через перейменування вулиць

За словами Бондаренка, після перейменування міських об'єктів мешканцям не буде потрібно переоформлювати документи.

Він зазначив, що киянам не потрібно оновлювати відомості про прописку, оскільки зміна назви міського об'єкта не є зміною реєстрації місця проживання.

«Крім цього залишаються чинними документи, які засвідчують право власності на нерухоме майно», – наголосив він.


Дар'я Скрипник, ZN.ua





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