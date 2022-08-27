У Москві спалахнув автомобіль топ-чиновника Міноборони: фото

У Москві зайнявся автомобіль одного з топ-чиновників міністерства оборони Росії.

Про це повідомляє Telegram-канал Baza, інформує Апостроф.

Йдеться про Євгена Секретарьова, який працює у 8-му управлінні Генерального штабу російської армії. Це управління відповідає за військову цензуру.

Автомобіль BMW X6 стояв у дворі будинку на Леніградському шосе - внаслідок пожежі в нього повністю вигорів багажник, а за кілька метрів від машини вигоріла трава.

Наразі тривають слідчі дії. За попередніми даними , недалеко від машини бачили підозрілу дівчину, проте поки невідомо, як вона може бути пов'язана з пожежею. Слідство не виключає можливості підпалу, але відповідальності поки що не взяв на себе ніхто.


Євген Устименко, Апостроф





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