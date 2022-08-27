У Криму хлопця затримали за пісню "Ой у лузі червона калина": "Воюють проти пісень та українців"

крим, окупанти, фсб

Окупанти повідомили, що у Криму вони затримали чоловіка за те, що він начебто співав «гімн Азову».

Цей інцидент прокоментував активіст та волонтер Сергій Стерненко.

"На думку тупоголових, наша народна пісня «Ой у лузі червона калина» це і є «гімн Азову».

Ось так росіяни воюють проти пісень та українців, які на своїй землі підтримують свою ж країну.

У свою чергу закликаю українців у тимчасово окупованому Криму бути обережними та вживати усіх заходів для власної безпеки.

Нам з вами ще треба буде перемогу у Криму святкувати Ну і нашим ЗСУ потрібна інформація про дислокацію та переміщення військ загарбників, тому бережіть себе.

Не ризикуйте зайвий раз або хоча б вживайте заходів, щоб вас неможливо було вирахувати", - зауважив Стерненко.

 


Алексей Ионов, politeka.net





Интересные новости
Не Джонсоном єдиним: лідер британських лейбористів приїде до КиєваНе Джонсоном єдиним: лідер британських лейбористів приїде до Києва
Прем'єр-міністр Естонії обговорила з главою Єврокомісії візові обмеження для росіянПрем'єр-міністр Естонії обговорила з главою Єврокомісії візові обмеження для росіян
Світові розвідслужби озвучили прогноз щодо ймовірності нової атаки на Київ, Іспанія обіцяє нові танкиСвітові розвідслужби озвучили прогноз щодо ймовірності нової атаки на Київ, Іспанія обіцяє нові танки
Шольц підтвердив надання Україні 30 зенітних установок GepardШольц підтвердив надання Україні 30 зенітних установок Gepard
Загальна мобілізація: повістки українцям відправляють через пошту та залишають під дверимаЗагальна мобілізація: повістки українцям відправляють через пошту та залишають під дверима
Блок рекламы


Похожие новости
Росія проводить потужну інформаційну кампанію проти України — ДаніловРосія проводить потужну інформаційну кампанію проти України — Данілов
Не хочуть в Україну: військові рф збунтувалися проти командування, загострюється ситуація в КазахстаніНе хочуть в Україну: військові рф збунтувалися проти командування, загострюється ситуація в Казахстані
В Зеленського розповіли, чим повинна завершиться війна РФ проти УкраїниВ Зеленського розповіли, чим повинна завершиться війна РФ проти України
Розміщені в Казахстані військові РФ відмовляються повертатися, щоб не воювати проти УкраїниРозміщені в Казахстані військові РФ відмовляються повертатися, щоб не воювати проти України
Вирішили помножити свою армію на 0: ешелони техніки окупантів засікли по дорозі до Криму, з'явилися кадриВирішили помножити свою армію на 0: ешелони техніки окупантів засікли по дорозі до Криму, з'явилися кадри
Окупаційна «адміністрація» Криму наказує засекречувати факти вибухів на військових об’єктах — ГУРОкупаційна «адміністрація» Криму наказує засекречувати факти вибухів на військових об’єктах — ГУР
Маск виступив проти закриття АЕС та скорочення виробництво атомної енергіїМаск виступив проти закриття АЕС та скорочення виробництво атомної енергії
Через дії українських військових Росія почала вивозити свої винищувачі з Криму – звіт НАТОЧерез дії українських військових Росія почала вивозити свої винищувачі з Криму – звіт НАТО
WP: Союз Росії з Іраном може змінити хід війни проти УкраїниWP: Союз Росії з Іраном може змінити хід війни проти України
З початку війни РФ проти України кордони ЄС перетнули майже мільйон росіянЗ початку війни РФ проти України кордони ЄС перетнули майже мільйон росіян
Последние новости
Подгружаем последние новости