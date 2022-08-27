Вирішили помножити свою армію на 0: ешелони техніки окупантів засікли по дорозі до Криму, з'явилися кадри

До окупованого Криму їде ешелон із важкою військовою технікою росії.

Вагони помітили на залізничній станції Тамань, розташованій біля в'їзду на Керченський міст з боку рф. Про це повідомив спікер Одеської ОВА Сергій Братчук з посиланням на Крим.Реалії.

"Схоже, ка*апи вирішили повністю помножити свою армію на 0. ка*апія перекидає до окупованого Криму нову партію важкої військової техніки. Вона була помічена біля так званого Кримського мосту", — пише Братчук.

На залізничних платформах розташовані інженерно-саперні машини, зокрема інженерна машина розгородження ІМР-1 на базі танка Т-55. Також гаубиці – 152-мм дивізійна самохідна гаубиця 2С19 «Мста-С» (за класифікацією НАТО – M1990 «Farm») та 122-мм полкова самохідна гаубиця 2С1 «Гвоздика».

Також у колоні помітили танки Т-72 та Т-80, бойові машини піхоти, вантажні автомобілі, у тому числі на базі ракетних тягачів. У складі військового ешелону були й криті вагони та цистерни з паливом.

У ГУР раніше повідомили, що окупаційна адміністрація Криму наказує засекречувати факти вибухів на військових об’єктах. Під час спеціальної наради, заступник міністра оборони рф дмитро булгаков наказав у будь-який спосіб приховувати факти вибухів на складах боєприпасів та військових об’єктах, що дедалі частіше стаються на території тимчасово окупованого Криму.