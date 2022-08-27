Корегував ракетні удари по школах Миколаєва: СБУ затримала російського агента

Правоохоронці затримали агента російської воєнної розвідки, який корегував ракетні удари по школах Миколаєва. Про це повідомляють у Службі Безпеки України.

«Зловмисник надавав ворогу точні координати освітніх закладів міста для так званих «залякувальних» ракетних обстрілів, а також збирав розвіддані про дислокацію, переміщення та озброєння Сил оборони України на півдні», - йдеться у повідомленні.

СБУ встановило, що за «наводкою» зрадника у Миколаєві було зруйновано декілька об’єктів військової інфраструктури та знищено дві школи.

Зрадник, якого російські розвідники завербували на початку війни, був також активним учасником дискусій у проросійських Telegram-каналах. Там він не приховував своїх антиукраїнських поглядів і просував російські наративи. Наразі зрадника взято під варту.