Корегував ракетні удари по школах Миколаєва: СБУ затримала російського агента

Зрадника завербувала військова розвідка РФ

Корегував ракетні удари по школах Миколаєва: СБУ затримала російського агента
В Миколаєві піймали російського "наводчика"
© СБУ

Правоохоронці затримали агента російської воєнної розвідки, який корегував ракетні удари по школах Миколаєва. Про це повідомляють у Службі Безпеки України.

«Зловмисник надавав ворогу точні координати освітніх закладів міста для так званих «залякувальних» ракетних обстрілів, а також збирав розвіддані про дислокацію, переміщення та озброєння Сил оборони України на півдні», - йдеться у повідомленні.

СБУ встановило, що за «наводкою» зрадника у Миколаєві було зруйновано декілька об’єктів військової інфраструктури та знищено дві школи.

Зрадник, якого російські розвідники завербували на початку війни, був також активним учасником дискусій у проросійських Telegram-каналах. Там він не приховував своїх антиукраїнських поглядів і просував російські наративи. Наразі зрадника взято під варту.


Артем Руденко, ZN.ua





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