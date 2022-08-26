Депутату Клочку висловили недовіру: у комітеті хочуть бачити нового голову

Члени Комітету Верховної Ради з питань організації держвлади та місцевого самоврядування висловив недовіру його голові, народному депутату Андрію Клочку («Слуга Народу»).

Під недовірою підписалися 14 із 27 парламентарів, що входять до складу комітету. Як стало відомо Руху «ЧЕСНО» , свої підписи поставили представники різних фракцій та груп: «Слуги народу», «За майбутнє», «Довіра» та колишня ОПЗЖ.

Пропозицію щодо винесення недовіри на засіданні 26 серпня виніс однопартієць голови комітету – депутат Олександр Аліксійчук. Свою пропозицію він попросив внести першою до порядку денного, пояснивши це необхідністю не допустити паралічу роботи комітету.

«Якщо дана пропозиція буде підтримана, то наступним голосуванням у відкритий спосіб прошу обрати тимчасового головуючого задля продовження ефективної роботи комітету», - додав він.

Клочко з пропозицією не погодився та заявив, що вона «не відповідає вимогам Закону України "Про комітети Верховної Ради України"».

Аліксійчук повторив свою позицію, але Клочко своє рішення не змінив. Після цього Аліксійчук та кілька інших членів комітету, зокрема, голови підкомітетів Віталій Безгін та В’ячеслав Рубльов («Слуга народу»), залишили засідання.

«Колеги, так само покидаю засідання комітету і так само не буду брати участь у засіданнях, допоки ми не розв’яжемо дану конфліктну ситуацію. Під головуванням Андрія Андрійовича Клочко я не буду брати участь в засіданнях комітету», - заявив Безгін.

Клочко їм услід подякував. На засіданні залишилося 11 народних депутатів, однак для кворуму цього виявилося недостатньо, і засідання не могли продовжити.

Текст заяви про недовіру народні депутати наразі не оприлюднюють, однак Олександр Аліксійчуком прокоментував ситуацію, яка склалася у комітеті:

«Претензії до поки діючого голови комітету щодо організації роботи комітету такі: неспроможність якісно комунікувати з головами підкомітетів, які на засіданнях обговорюють законопроєкти, що відповідають реаліям і викликам у країні».

За його словами, ініціатори висловлення недовіри хочуть побачити спроможність голови організувати роботу комітету.

«Якщо Клочко ініціює засідання, я готовий прийти, якщо в порядку денному будуть стояти законопроєкти, які потрібні країні. Але наразі так не відбувається», - додав депутат.

Аліксійчук та й ого однодумці серйозно налаштовані усунути Клочка від головування у комітеті.

«Конструктивна більшість комітету зробить все для того, щоб некомпетентність голови не впливала на роботу комітету, ймовірно, наступне засідання відбудеться під головуванням іншого члена комітету. Все буде в межах діючого законодавства», - додав він.

Згідно з регламентом, третина депутатів комітету має право на скликання комітету, може обрати головуючого серед присутніх та провести засідання. І це може бути шлях до збереження дієздатності самого комітету.