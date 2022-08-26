Трасс досі не визначилася, хто Макрон для Британії: друг чи ворог. Той відповів

Очільниця МЗС Великої Британії Ліз Трасс, яка сьогодні є головною претенденткою на посаду прем'єр-міністра, під час одного зі своїх виступів не змогла відповісти, ким є для країни французький президент Еммануель Макрон - другом чи ворогом. Про це повідомляє BFMTV.

Трасс зауважила, що збирається оцінювати Макрона не за його словами, а за справами.

Французький лідер одразу ж відреагував на це.

"Сполучене Королівство — друг Франції. Якщо ми не зможемо визначитися, друзі ми чи вороги — дійде до серйозних проблем. Британія для нас — дружня країна, незалежно від її лідерів і, мабуть, від того, які заяви можуть звучати від них", - зауважив Макрон.

Тим часом Politico пише, що заява Трасс може ще більше ускладнити стосунки між Лондоном та Парижем, які погіршилися після рішення Британії залишити Євросоюз.