РФ «привітала» Україну з Днем Незалежності рекордною кількістю повітряних тривог

У День Незалежності України, 24 серпня, сигнали повітряної тривоги лунали по всій країні 189 разів. Статистику оприлюднив офіційний телеграм-канал «Карта повітряних тривог.

«24 серпня було оголошено 189 тривог в областях та в Києві. Це абсолютний «рекорд» за весь час повномасштабного вторгнення», - йдеться у повідомленні.

Найбільше повітряних тривог за день було у Полтавській і Кіровоградській областях — по 12. Запорізька та Дніпропетровська області — 11 разів. Харківська та Черкаська області -— 10 та дев'ять разів. В столиці України тривога лунала сім разів.

Найдовше сигнал тривоги лунав у Запорізькій області — 14 годин та 4 хвилини.

Попередній «рекорд» - 109 тривог було зафіксовано 23 квітня, напередодні Великодня.

Нагадаємо, що в святковий для українців день окупанти завдали ракетного удару по вагонах на залізничній станції Чаплине в Дніпропетровській області, внаслідок чого загинули щонайменше 22 людини, ще близько 50 отримали поранення.