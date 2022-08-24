«Там, де вирішується, чи буде майбутнє взагалі»: Зеленський запропонував ООН провести «Саміт майбутнього» в Києві

Президент України Володимир Зеленський, виступаючи онлайн на засіданні Ради безпеки ООН , присвяченому Україні, підтримав ініціативу генсека ООН Антоніу Гутерреша провести наступного року «Саміт майбутнього» і запропонував зробити це в Києві.

За його словами, «було б символічно провести цей саміт в Україні, в країні, де вирішується, чи буде майбутнє взагалі».

«Це питання вирішується також на Запорізькій АЕС, у наших морських портах, на Донбасі, в Криму. Наша незалежність – це ваша безпека», – сказав президент.