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2022-08-24
«Там, де вирішується, чи буде майбутнє взагалі»: Зеленський запропонував ООН провести «Саміт майбутнього» в Києві
Український президент виступив на засіданні ООН, незважаючи на спроби Росії цьому завадити, інформує
Президент України Володимир Зеленський, виступаючи онлайн на засіданні Ради безпеки ООН, присвяченому Україні, підтримав ініціативу генсека ООН Антоніу Гутерреша провести наступного року «Саміт майбутнього» і запропонував зробити це в Києві.
За його словами, «було б символічно провести цей саміт в Україні, в країні, де вирішується, чи буде майбутнє взагалі».
«Це питання вирішується також на Запорізькій АЕС, у наших морських портах, на Донбасі, в Криму. Наша незалежність – це ваша безпека», – сказав президент.
Анастасія Дейна, ZN.ua