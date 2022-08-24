У Донецьку горить віджатий "Епіцентр": фото та відео масштабної пожежі

У тимчасово окупованому Донецьку горить торговий центр "Галактика", який раніше був Епіцентром. Окупаційна "влада" звинувачує Збройні Сили України в обстрілі, інформує Апостроф .

Про це повідомили в телеграм-каналі "Типовий Донецьк".

У ТРЦ "Галактика" виникла масштабна пожежа, дим від якої видно в різних частинах міста. Торговий центр розташований на південній околиці Донецька, яку називають Широкий.

Ситуація із загоранням ускладнюється сильними поривами вітру, що роздувають вогонь. За попередньою інформацією, площа пожежі становить 5000 квадратних метрів. Зараз її гасять вогнеборці.

Так званий мер окупованого Донецька вважає, що пожежа виникла через пряме влучання після обстрілу ЗСУ.