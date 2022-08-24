У Ровеньках знищено базу окупантів: фото та відео

Збройні сили України не перестають завдавати ударів по військових об'єктах окупантів. У Ровеньках Луганської області ракетним ударом зруйновано базу загарбників.

Про це повідомляє український журналіст Денис Казанський у Telegram, інформує Апостроф .

Він опублікував скріни з місцевих пабліків, які підтверджують руйнування бази окупантів.

У Telegram-каналі "Громадське радіо" опубліковано відео з місця. Зазначається, що окупанти заявили, що ЗСУ нібито вдарили територією окупаційного "МРЕО ЛНР" ракетою з "Точки У".

"Ось тільки Ровеньки за 200 км від лінії фронту, а дальність удару "Точки У" становить 15-70 км", - йдеться у підписі до відео.