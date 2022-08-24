Десантник, оппоблоковець та тамада: під Запоріжжям підірвали місцевого гауляйтера

24 серпня в тимчасово окупованому селищі Михайлівка Запорізької області підірвався автомобіль місцевого гауляйтера Івана Сушка, який після госпіталізації помер у лікарні, інформує Апостроф .

Про це повідомив член окупаційної "адміністрації Запорізької області" Володимир Рогов.

Близько 8 години ранку автомобіль, у якому їхав Іван Сушко разом з донькою своєї коханки-колаборантки, підірвався. За попередньою інформацією, дочка колаборантки вижила, а гауляйтер загинув.

У російських пропагандистських джерелах пишуть, що під сидіння автомобіля колаборанта заклали вибуховий пристрій. Імовірно, за ліквідацію зрадника відповідають українські партизани.

Колаборант Іван Сушко

Як відомо, російські окупанти призначили Сушка виконувачем обов\'язків "глави" селищної окупаційної адміністрації у кінці квітня. До цього колаборант працював тамадою, у 2015 році балатувався в депутати селищної ради від партії "Опозиційний блок".

Крім роботи тамадою й балатування в депутати, Іван Сушко колись служив у Десантно-штурмових військах Збройних Сил України, але це не завадило йому зрадити присягу й співпрацювати з ворогом.