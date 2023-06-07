Зеленський: росіяни навмисно підірвали Каховську ГЕС, але діяли хаотично

Президент додав, що новий злочин РФ не вплинув на можливості України деокуповувати території.

Російські окупаційні війська цілеспрямовано здійснили підрив Каховської гідроелектростанції, але діяли хаотично, повідомив президент України Володимир Зеленський з посиланням на нашу розвідку за підсумками нового засідання Ставки верховного головнокомандувача, інформує ZN.ua.

Зеленський: росіяни навмисно підірвали Каховську ГЕС, але діяли хаотично
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"Доповідь розвідки про ситуацію на Каховський ГЕС.Головний висновок – підрив був навмисним, але ворог діяв хаотично, допустивши затоплення власної техніки", – зазначив глава держави.

Водночас Зеленський наголосив, що теракт росіян на греблі не вплинув на спроможність України звільняти власні території від російських військ. За його даними, захисники повністю готові до подальших дій.

"Доповіді військового командування.Детально розібрали ситуацію на фронті та готовність наших сил до подальших дій. Готовність – максимальна", – запевнив президент України.

Військові держави-агресора підірвали дамбу на Каховській ГЕС у ніч на 6 червня. За словами місцевих жителів, вибух був лише один, але після нього конструкції почали руйнуватися одна за одною. Згодом в "Укргідроенерго" заявили, що станція зруйнована повністю і відновленню не підлягає. За даними ОК "Південь", через знищення ГЕС Крим на роки може залишитися без питної води. Північнокримський канал, ймовірно, знову пересохне. З Каховського водосховища також отримувала воду для охолодження ЗАЕС – у РНБО запевнили, що там ситуація контрольована.

За підсумками термінового засідання РНБО її секретар Олексій Данілов заявив, що "ніщо і ніхто, жоден росіянин не зупинить звільнення України, час якого настав". Президент Володимир Зеленський пізніше наголосив, що підірвати Каховську ГЕС ззовні фізично неможливо. Росія понад рік тримає під контролем дамбу, давно замінувала її та врешті підірвала, чим вкотре довела, що є державою-терористом.


Максим Царук, ZN.ua





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