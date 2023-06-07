Каховську ГЕС підірвали за допомогою вибухівки — ГУР МО

Українська розвідка має докази цього злочину.

Головне управління розвідки Міноборони має докази того, що Каховська ГЕС була знищена в наслідок використання вибухівки, заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов у коментарі «Суспільному» , інформує ZN.ua .

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«Сценарії можуть бути різні. Але попередні висновки наступні: фахівці не бачать причин вважати, що дамба “стомилася”. Є й інші чинники», — відповів він на питання щодо можливості того, що дамба могла бути пошкоджена раніше і не витримати.

На уточнююче запитання, чи є докази саме підриву, Юсов наголосив, що була задіяна вибухівка.