РФ підірвала Каховську ГЕС і замінувала ЗАЕС, аби залякати міжнародне співтовариство - Україна в ООН

Сергій Кислиця закликає посилити тиск на РФ.

На засіданні Ради безпеки ООН у п'ятницю постпред України при ООН Сергій Кислиця закликав посилити тиск на РФ та серйозно ставитися до ядерної загрози на Запорізькій АЕС. Кислиця запропонував запровадити додаткові санкції проти атомної енергетики та ВПК РФ . Про це повідомляє " Укрінформ ", інформує ZN.ua .

"Викликає тривогу той факт, що, за даними розвідки, Росія розглядає сценарій теракту на Запорізькій атомній електростанції з витоком радіації. Підрив греблі ясно дав зрозуміти, що Росія готова застосувати тактику випаленої землі у відповідь на погіршення воєнної ситуації на захоплених землях, бо сумнівається, що зможе їх утримати", - підкреслив дипломат та додав, що Україна очікує оцінки дій РФ з боку генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі.

Дипломат наголосив, що лише рішучі й адекватні кроки, спрямовані на ослаблення можливостей РФ завдавати шкоди на всіх рівнях, сприятимуть розв’язанню кризи. Він також наголосив на важливості забезпечення притягнення РФ до відповідальності за злочин агресії, воєнні злочини і злочини проти людяності.

"Варіанти умиротворення, такі як територіальні поступки Росії та тимчасове заморожування конфлікту, слугуватимуть лише мінами уповільненої дії, детонатор яких перебуває в руках Кремля", – заявив постпред та додав, що хоча РФ окопалася на окупованих територіях, але "не вірить ні у свої фортифікаційні споруди, ні у свої власні війська".