ЗСУ за допомогою HIMARS знищили дві російські САУ

Для цього знадобилося всього дві ракети GMLRS.

Українська реактивна артилерія знищила за допомогою керованих ракет GMLRS батарею російських САУ на тимчасово окупованій території Донеччини. Відео ураження було оприлюднено Ukraine Weaphons Treaker, інформує ZN.ua.

Підрозділ аеророзвідки виявив позиції батареї із двох російських самохідних артилерійських установок Мста-С, що вели вогонь по українським військовим. За допомогою злагоджених дій вогонь батареї було оперативно придушено.

На опублікованому відео зафіксовано два прямих влучання у російські самохідні гаубиці. На кадрах видно характерні для ракет GMLRS M30A1 повітряний підрив та ураження великої площі гововими уражаючими елементами.

Враховуючи руйнівну здатність уламків із карбіду вольфраму ракет M30A1, можна зробити висновок, що САУ та їх обидва розрахунки були знищені.


Віталій Кононученко, ZN.ua





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