ЗСУ ліквідували російських десантників, які їхали до Кліщіївки на ротацію

Поранених окупантів гелікоптерами евакуювували до Ростова-на-Дону.

Підрозділи зі складу 83 десантно-штурмової бригади повітряно-десантних військ РФ прямували на ротацію до Кліщіївки Донецької області, щоб поміняти на позиціях військових РФ із 31 десантно-штурмової бригади, які зазнали значних втрат. Сили оборони завдали ударів по окупантах, інформує Генштаб ЗСУ в Facebook.

ЗСУ ліквідували російських десантників, які їхали до Кліщіївки на ротацію
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"Під час переходу на першу лінію оборони багато окупантів загинули або були поранені. Поранених російських десантників гелікоптерами евакуювували до Ростова-на-Дону, звідки, через брак місць, загарбників вантажними автомобілями вивезли до Новочеркаська. Лікувальні заклади цього міста також переповнені", - йдеться у повідомленні, інформує ZN.ua.


Анна Конюченко, ZN.ua





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