Новостей.COM ⇒
2023-06-21
ЗСУ ліквідували російських десантників, які їхали до Кліщіївки на ротацію
Поранених окупантів гелікоптерами евакуювували до Ростова-на-Дону.
Підрозділи зі складу 83 десантно-штурмової бригади повітряно-десантних військ РФ прямували на ротацію до Кліщіївки Донецької області, щоб поміняти на позиціях військових РФ із 31 десантно-штурмової бригади, які зазнали значних втрат. Сили оборони завдали ударів по окупантах, інформує Генштаб ЗСУ в
© t.me/azov_media
"Під час переходу на першу лінію оборони багато окупантів загинули або були поранені. Поранених російських десантників гелікоптерами евакуювували до Ростова-на-Дону, звідки, через брак місць, загарбників вантажними автомобілями вивезли до Новочеркаська. Лікувальні заклади цього міста також переповнені", - йдеться у повідомленні, інформує
Анна Конюченко, ZN.ua