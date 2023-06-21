ЗСУ ліквідували російських десантників, які їхали до Кліщіївки на ротацію

Поранених окупантів гелікоптерами евакуювували до Ростова-на-Дону.

Підрозділи зі складу 83 десантно-штурмової бригади повітряно-десантних військ РФ прямували на ротацію до Кліщіївки Донецької області, щоб поміняти на позиціях військових РФ із 31 десантно-штурмової бригади, які зазнали значних втрат. Сили оборони завдали ударів по окупантах, інформує Генштаб ЗСУ в Facebook.

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