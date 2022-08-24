WP: Єрмаку зателефонували з Кремля в перший же день вторгнення

Шрапнель від безпілотника-камікадзе прошила намет, в якому спали українські прикордонники, які служили на кордоні з Білоруссю. Звідси до Києва всього три години їзди.

Віктор Дерев’янко прокинувся від пекучого болю. Його тіло горіло. Кров стікала з його руки, коли він спробував витерти обличчя. Шматки металу пройшли через його руку і живіт, поціливши в м’яз поруч з серцем.

«Я не міг зібратися. Лише після третього вибуху мені вдалося впасти з ліжка і спробувати знайти схованку, тому що вибухи не припинялися», - сказав Дерев’янко журналістам Washington Post , пригадуючи початок російського вторгнення.

Це була 4:15 ранку 24 лютого. За кілька годин до того Дерев’янко і інші прикордонники ще жартували з усіх застережень президента Джо Байдена про те, що Росія збирається розв’язати широкомасштабну війну. І ось вони стали першими цілями російської агресії. За лічені хвилини російські ракети почали вилітати з артилерійських установок. Вони знищували українські військово-повітряні бази, радарні батареї, склади з боєприпасами, аеродроми і бази, наповнивши ранок звуками війни.