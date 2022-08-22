Данілов розкрив, якою буде Україна після війни і що станеться з олігархами: "Можу сказати…"

Алексей Данилов

Після страшної війни з росією Україна стане зовсім іншою країною, в якій не буде місця олігархам.

Таку думку висловив секретар РНБО Олексій Данілов.

«Можу сказати особисте враження — після війни у нас не буде олігархів, тому що суспільство не дозволить людям впливати на політику, державні процеси, депутатів, купувати закони, як усе було раніше. Я більш ніж впевнений, що такого не буде, суспільство не дасть це зробити», - заявивв Данілов в інтерв’ю виданю «Бабель».

Данілов також упевнений, що після цієї війни «буде зовсім інша країна».

«Те, що стосується корупції, всі старі схеми просто не зможуть існувати. Не буде ніяких олігархів. Чи будуть бізнесмени? Будуть, але ті, які сплачують податки, які є відповідальними за те, що вони створюють робочі місця, за це їм буде подяка», - повідомив Данілов.

Також Данілов в інтерв’ю розповів, що несподіванкою стало вторгнення росіян із території Білорусі, оскільки за декілька днів до повномасштабної війни міністр оборони Олексій Резніков спілкувався з міністром оборони Білорусі Віктором Хреніним. Той, зі свого боку, гарантував, давав слово генерала, офіцера, що загрози з території їхньої країни не буде, зазначив Секретар РНБО. У тому самому запевняв і голова прикордонної служби РБ.

Лукашенко, Білорусь, армія

Тим часом стало відомо, що ще один телеканал перейшов у власність держави. Так, АРМА передало майно "4 каналу", який належав вилученому з фракції "Слуга народу" нардепу Ковальову, у розпорядження Державного агентства України з питань кіно.


Катерина Петренко, politeka.net





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