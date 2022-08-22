Засновник компанії Baykar визнав, що українці розрекламували його безпілотники і похвалив ЗСУ

Халук Байрактар сказав, що постійно стежить за новинами з фронту і відслідковує те, як ЗСУ використовують безпілотники його компанії, інформує ZN.ua.

Засновник компанії Baykar визнав, що українці розрекламували його безпілотники і похвалив ЗСУ
© Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації ОВТ / Facebook

Засновник та генеральний директор турецької Baykar Makina Халук Байрактар похвалив військових ЗСУ за ефективне використання безпілотників Bayraktar, а також він визнав, що війна в Україні допомогла їх розрекламувати в Європі. Про це він заявив в інтерв'ю ТСН.

Він сказав, що безпілотники Bayraktar ефективно використовують у Туреччині, Азербайджані, у Північній Сирії, проте війна в Україні привернула більшу увагу до них.

«І до війни ці безпілотники були досить популярними в світі. Але, після початку масштабних бойових дій в Україні, на європейському континенті підвищилась обізнаність щодо наших дронів, вони привернули увагу. Раніше безпілотники вважались ефективною технологією в так званих "асиметричних війнах", коли сили не рівні. Зараз Україна стикається з такою ж потужною агресією в межах традиційного поняття війни. І ці технології показали, що в таких випадках країни мають потребу захищати себе з високими технологіями», – сказав Халук Байрактар.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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