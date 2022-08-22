РФ називає війну «спеціальною військовою операцією», тому обмежена щодо правового примусу росіян – британська розвідка

Британська розвідка вважає, що Росія ще більше намагається стимулювати допоміжні сили регулярної армії, інформує ZN.ua.

РФ називає війну «спеціальною військовою операцією», тому обмежена щодо правового примусу росіян – британська розвідка
© Радио Свобода

РФ, ймовірно, ще сильніше намагається мотивувати так звані допоміжні сили, які країна-агресорка використовує для посилення своїх регулярних військ у війні проти України, передає британська розвідка. У цьому контексті британські розвідники нагадали, як нещодавно «мобілізовані» з незаконного формування «ЛНР» відмовилися від наступу на Донеччині попри залякування з боку вищого командування.

«Росія, ймовірно, все більше намагається мотивувати допоміжні сили, які вона використовує для посилення своїх регулярних військ на Донбасі. Командири, ймовірно, вдаються до прямих фінансових стимулів, тоді як деякі бойові підрозділи вважаються ненадійними для наступальних операцій», – зазначили в розвідці.

Вказано, що послідовним фактором, який сприяє подібним проблемам, є класифікація Росією війни як «спеціальної військової операції». Це обмежує права країни-агресорки щодо правового примусу.





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