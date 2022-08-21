Вночі над Одещиною ЗСУ збили два ворожих «Калібра»

Ворог випустив ракети з акваторії Чорного моря.

Вночі над Одещиною ЗСУ збили два ворожих «Калібра»
© Sputnik

Вночі, 21 серпня, над Одещиною наші захисники збили дві ворожих ракети типу «Калібр». Про це повідомили в Повітряному командуванні «Південь».

«21 серпня, близько 03.00 години, зенітним ракетним підрозділом повітряного командування «Південь» над морем знищено дві крилаті ракети типу «Калібр», які окупанти випустили саме з акваторії Чорного моря. Дотримуйтесь норм безпеки, не нехтуйте попередженнями про повітряну тривогу. Слава Україні!», – йдеться у повідомленні.

Водночас в ОК «Південь» зазначили, що після шторму в Чорному морі окупанти збільшили до 15 одиниць корабельне угруповання свого флоту. Тепер в акваторії Чорного моря напоготові два надводних і один підводний ракетоносій із сумарним залпом 20 ракет типу «Калібр» та два великих десантних кораблі ворога.





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