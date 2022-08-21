Вночі над Одещиною ЗСУ збили два ворожих «Калібра»
Ворог випустив ракети з акваторії Чорного моря.
Вночі, 21 серпня, над Одещиною наші захисники збили дві ворожих ракети типу «Калібр». Про це
«21 серпня, близько 03.00 години, зенітним ракетним підрозділом повітряного командування «Південь» над морем знищено дві крилаті ракети типу «Калібр», які окупанти випустили саме з акваторії Чорного моря. Дотримуйтесь норм безпеки, не нехтуйте попередженнями про повітряну тривогу. Слава Україні!», – йдеться у повідомленні.
Водночас в ОК «Південь»