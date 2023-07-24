У Мелітополі бум ворожих "туристів" - Федоров

Голові окупаційної адміністрації Мелітополя "призначили" нового заступника.

Міський голова Мелітополя Іван Федоров повідомляє про пожвавлення активності та притоку росіян до окупованого Мелітополя. Окупанти продовжують грабувати домівки та привласнювати місцевий бізнес, інформує ZN.ua .

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За словами мера міста "безхазяйне" житло окупанти грабують або заселяють своїми військовими. Награбоване майно загарбники відправляють до РФ та Криму через створену там "Почту Таврии".

Також Федоров повідомляє, що так званий "націоналізований" бізнес привласнюють підприємці із "Л/ДНР" та Криму. Нові власники звільняють місцевих працівників і наймають своїх.

"До гауляйтерів приставляють заїжджих наглядачів. Новим заступником так званої голови окупаційної адміністрації Данильченко став гастролер з Донецька Олександр Остапенко. Колаборант "прославився" участю в антимайдані у Дніпрі у 2014 році та в незаконному збройному формуванні "ДНР". Тепер буде завідувати внутрішньою політикою та поведінкою місцевих шісток", - зазначає мер міста.