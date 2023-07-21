Зеленський хоче створити у Криму аналог Кремнієвої долини – Федоров

Сам міністр хотів би, щоб вся країна стала схожою на Долину.

У президента України Володимира Зеленського є мрія побудувати в українському Криму аналог Кремнієвої долини. Про це в інтерв’ю Vector розповів віцепрем'єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, інформує ZN.ua .

У Криму хочуть побудувати Кремнієву долину © Кремнієва долина

«Подібні їй кластери з’являтимуться, якщо ми правильно формуватимемо політику, а ще — коли переможемо, розв’яжемо безпекові питання й зможемо інфраструктурно розвиватися. Наприклад, у президента є ідея в Криму побудувати проєкт, схожий на Долину, — з супертехнологічним університетом, компаніями, які працюють там цілий рік тощо», - розповів міністр.

Федоров додав, що хотів би, щоб уся країна перетворилася на Кремнієву долину. Він зазначив, що Долина виникла багато років тому, зараз виникли нові вектори: defense tech, GovTech, цифрова економіка тощо.

«Ці сфери матимуть свої кластери та регіони, де вони розвиватимуться. Наприклад, для Дія Сіті ми свідомо не обирали певну територію. Робили її віртуальною, щоб розвивалися всі компанії та регіони. Подібні кластери потрібні не тільки для IT», - заявив міністр.

Кремнієва долина – світовий центр високотехнологічних компаній, який розташовується у американському штаті Каліфорнія. Часто її називають Силіконовою долиною, але ця назва є помилковою.