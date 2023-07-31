Росія хоче поставляти в Африку викрадене з України зерно – Федоров
Мова йде про цьогорічний урожай із окупованих територій.
Росія планує відправити в Африку зерно, яке збирається зібрати на захоплених територіях України, зокрема в Запорізькій області,
Він зазначив, що росіяни продовжують грабувати тимчасово окуповані території і заробляти на цьому.
«Спочатку просто крали українське зерно, видавали за своє і рапортували про небачені врожаї на Росії. Потім заявили, що нібито купують зерно в окупації, хоча насправді ціни на збіжжя встановлюють дешевше собівартості. Тож, все одно – крадуть. Тепер за рахунок вивезеного з України зерна «допомагатимуть» Африці. Тобто: вкрали, продали крадене, та ще й попіарились як благодійники», - зазначив Федоров.
При цьому він додав, що Україна ще поверне свої території, а продаж награбованого вилізе Росії боком.
Нагадаємо, у перший день саміту "Росія-Африка" Путін пообіцяв безкоштовно постачати зерно протягом наступних кількох місяців шести країнам-учасницям саміту (найближчим союзникам у Африці). В ООН назвали цей крок «жменька пожертвувань», що не зможе зупинити зростання ціни на продовольство та голод у бідних країнах.