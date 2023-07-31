Росія хоче поставляти в Африку викрадене з України зерно – Федоров

Мова йде про цьогорічний урожай із окупованих територій.

Росія планує відправити в Африку зерно, яке збирається зібрати на захоплених територіях України, зокрема в Запорізькій області, заявив міський голова тимчасово окупованого Мелітополя Іван Федоров, інформує ZN.ua .

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Він зазначив, що росіяни продовжують грабувати тимчасово окуповані території і заробляти на цьому.

«Спочатку просто крали українське зерно, видавали за своє і рапортували про небачені врожаї на Росії. Потім заявили, що нібито купують зерно в окупації, хоча насправді ціни на збіжжя встановлюють дешевше собівартості. Тож, все одно – крадуть. Тепер за рахунок вивезеного з України зерна «допомагатимуть» Африці. Тобто: вкрали, продали крадене, та ще й попіарились як благодійники», - зазначив Федоров.

При цьому він додав, що Україна ще поверне свої території, а продаж награбованого вилізе Росії боком.