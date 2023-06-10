Росіяни вночі атакували військовий аеродром на Полтавщині. По летовищу запустили дрони та балістичні ракети

В ОВА розповіли про наслідки нічного обстрілу Полтавської області.

Вночі російські окупанти атакували Полтавську область, повідомив очільник ОВА Дмитро Лунін. Зокрема, ворог обстріляв район військового аеродрому «Миргород», інформує ZN.ua.

«Під час нічної атаки в районі військового аеродрому «Миргород» ворог застосував балістичні та крилаті ракети типу «Іскандер», а також ударні дрони іранського виробництва. Є певні пошкодження інфраструктури аеродрому й техніки. Попередньо без жертв», – зазначив Лунін.

Він додав, що пожежу вдалося частково локалізувати. Зараз на місці фахівці ліквідовують наслідки обстрілу. Техніку перевозять у безпечні місця.

Крім того, за словами Луніна, внаслідок падіння уламків ворожих снарядів, які збили сили ППО, пошкоджено вісім приватних будівель та чотири авто. На щастя, минулося без постраждалих.





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