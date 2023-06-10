Росіяни вночі атакували військовий аеродром на Полтавщині. По летовищу запустили дрони та балістичні ракети

В ОВА розповіли про наслідки нічного обстрілу Полтавської області.

Вночі російські окупанти атакували Полтавську область, повідомив очільник ОВА Дмитро Лунін. Зокрема, ворог обстріляв район військового аеродрому «Миргород», інформує ZN.ua .

«Під час нічної атаки в районі військового аеродрому «Миргород» ворог застосував балістичні та крилаті ракети типу «Іскандер», а також ударні дрони іранського виробництва. Є певні пошкодження інфраструктури аеродрому й техніки. Попередньо без жертв», – зазначив Лунін.

Він додав, що пожежу вдалося частково локалізувати. Зараз на місці фахівці ліквідовують наслідки обстрілу. Техніку перевозять у безпечні місця.

Крім того, за словами Луніна, внаслідок падіння уламків ворожих снарядів, які збили сили ППО, пошкоджено вісім приватних будівель та чотири авто. На щастя, минулося без постраждалих.