Залужний доповів про ситуацію на півночі

ЗСУ відстежують противника поблизу північних областей.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив про те, що разом із начальником генштабу ЗСУ Сергієм Шапталою провели роботу на пунктах управління військ оперативного командування «Північ», інформує ZN.ua.

Залужний доповів про ситуацію на півночі
© Головнокомандувач ЗС України/Facebook

"У зоні відповідальності угруповання ворог продовжує систематичні артилерійські обстріли прикордонних районів Чернігівської та Сумської областей та застосовує диверсійно-розвідувальні групи. Наші військові не втрачають пильності, ведуть розвідку та постійно працюють над покращенням своїх оборонних спроможностей. Відстежуємо противника на Півночі, готові дати гідну відсіч", - повідомив Залужний.

За даними Генштабу, на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів, зокрема, це Заріччя, Тимоновичі Чернігівської області; Середина Буда, Порохонь, Фотовиж, Велика Писарівка Сумської області, а також Уди, Козача Лопань та Красне Перше на Харківщині.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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