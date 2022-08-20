Португалія не підтримує заборону видачі віз громадянам РФ

Після того, як Німеччина, Греція та Кіпр виступили проти введення заборони на видачу віз російським громадянам для в'їзду на території Європейського Союзу, таку позицію зайняла й Португалія. Про це повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ держави місцевому виданню ECO .

У відомстві наголошують, що обмежувальні заходи мають стосуватися військової машини РФ , а не населення країни-агресора.

«Португалія вважає, що основною метою санкційного режиму має бути покарання військової машини Росії, а не російського народу», – йдеться в заяві МЗС.