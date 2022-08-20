Португалія не підтримує заборону видачі віз громадянам РФ

У МЗС країни наголошують, що не хочуть «карати російський народ», інформує ZN.ua.

Португалія не підтримує заборону видачі віз громадянам РФ
© Андрій Товстиженко, DT.UA

Після того, як Німеччина, Греція та Кіпр виступили проти введення заборони на видачу віз російським громадянам для в'їзду на території Європейського Союзу, таку позицію зайняла й Португалія. Про це повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ держави місцевому виданню ECO.

У відомстві наголошують, що обмежувальні заходи мають стосуватися військової машини РФ, а не населення країни-агресора.

«Португалія вважає, що основною метою санкційного режиму має бути покарання військової машини Росії, а не російського народу», – йдеться в заяві МЗС.


Максим Царук, ZN.ua





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