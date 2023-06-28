Дуда підтримує скасування обмежень на імпорт ЄС з України: коли це може статися

Йдеться про ввезення сільськогосподарських товарів з нашої держави.

Термін дії обмежень на імпорт у Польщу та інші держави Європейського Союзу української аграрної продукції, запроваджених навесні, спливає 15 вересня 2023 року – їх не планують достроково скасовувати. Водночас президент Анджей Дуда вважає, що ЄС має відновити регулярний товарообіг без заборон з нашою державою. Про це він сказав під час пресконференції в Києві, пише " Європейська правда ", інформує ZN.ua .

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Дуда сподівається на якнайшвидше припинення обмежень на імпорт українського продовольства в ЄС, але пояснив, що наступні місяці, до 15 вересня, ще потрібні для певної підготовки, яка триває.

"Цей час потрібен для того, щоби уникнути явищ, які мають негативний суспільний вплив і напрацювати механізми, які дозволять без негативних явищ вести товарообмін і транзит", – додав він.

У свою чергу, президент України Володимир Зеленський розповів, що отримав підтвердження щодо планів скасування заборон від єврокомісара з питань торгівлі Тьєррі Бретона."Ми подивимося, як буде все розблоковано, але він пообіцяв мені, що після 15 вересня не може бути продовжено блокувань", – сказав глава нашої країни.