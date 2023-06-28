Дуда підтримує скасування обмежень на імпорт ЄС з України: коли це може статися

Йдеться про ввезення сільськогосподарських товарів з нашої держави.

Термін дії обмежень на імпорт у Польщу та інші держави Європейського Союзу української аграрної продукції, запроваджених навесні, спливає 15 вересня 2023 року – їх не планують достроково скасовувати. Водночас президент Анджей Дуда вважає, що ЄС має відновити регулярний товарообіг без заборон з нашою державою. Про це він сказав під час пресконференції в Києві, пише "Європейська правда", інформує ZN.ua.

Дуда підтримує скасування обмежень на імпорт ЄС з України: коли це може статися
© unsplash/polina_art

Дуда сподівається на якнайшвидше припинення обмежень на імпорт українського продовольства в ЄС, але пояснив, що наступні місяці, до 15 вересня, ще потрібні для певної підготовки, яка триває.

"Цей час потрібен для того, щоби уникнути явищ, які мають негативний суспільний вплив і напрацювати механізми, які дозволять без негативних явищ вести товарообмін і транзит", – додав він.

У свою чергу, президент України Володимир Зеленський розповів, що отримав підтвердження щодо планів скасування заборон від єврокомісара з питань торгівлі Тьєррі Бретона."Ми подивимося, як буде все розблоковано, але він пообіцяв мені, що після 15 вересня не може бути продовжено блокувань", – сказав глава нашої країни.


Максим Царук, ZN.ua





Интересные новости
У США розповіли, як наростили виробництво боєприпасів після початку поставок УкраїніУ США розповіли, як наростили виробництво боєприпасів після початку поставок Україні
Українка в Німеччині подала позов проти російських військовихУкраїнка в Німеччині подала позов проти російських військових
Бразильська компанія заперечила можливість поставок Україні легких штурмовиківБразильська компанія заперечила можливість поставок Україні легких штурмовиків
Хорватія визнала Голодомор геноцидом українського народуХорватія визнала Голодомор геноцидом українського народу
ЗСУ підняли український прапор на Курдюмівській дамбіЗСУ підняли український прапор на Курдюмівській дамбі
Блок рекламы


Похожие новости
Китай вимагає скасування санкцій як умову для переговорів із США на рівні військових — BloombergКитай вимагає скасування санкцій як умову для переговорів із США на рівні військових — Bloomberg
Практична підтримка України та сюрприз: Столтенберг і Каллас інтригують за два тижні до саміту НАТОПрактична підтримка України та сюрприз: Столтенберг і Каллас інтригують за два тижні до саміту НАТО
Президент Литви розповів, коли Україна має отримати анонсовані установки NASAMSПрезидент Литви розповів, коли Україна має отримати анонсовані установки NASAMS
Ізраїль уникає згадок про РФ як агресора, не завжди підтримує Україну в ООН. Посол Корнійчук назвав питання до ЄрусалимуІзраїль уникає згадок про РФ як агресора, не завжди підтримує Україну в ООН. Посол Корнійчук назвав питання до Єрусалиму
Посол України в Ізраїлі пояснив, що могло змінити позицію Єрусалиму щодо візиту Нетаньяху в КиївПосол України в Ізраїлі пояснив, що могло змінити позицію Єрусалиму щодо візиту Нетаньяху в Київ
Посол Корнійчук: Поки що ситуація складається так, що Нетаньяху може відвідати Київ найближчим часомПосол Корнійчук: Поки що ситуація складається так, що Нетаньяху може відвідати Київ найближчим часом
Президент Польщі прибув до столиці УкраїниПрезидент Польщі прибув до столиці України
В Росії почали приймати заяви про відмову від громадянства УкраїниВ Росії почали приймати заяви про відмову від громадянства України
НАТО час перестати озиратися на кволого Путіна, як це вже зробили всередині РФ. Адже це абсурдно — президент УкраїниНАТО час перестати озиратися на кволого Путіна, як це вже зробили всередині РФ. Адже це абсурдно — президент України
Зеленський запропонував ідею доктрини для України. Її перший пункт — перемога у війніЗеленський запропонував ідею доктрини для України. Її перший пункт — перемога у війні
Последние новости
Подгружаем последние новости